Nicolás Peric revela su frustrada llegada a la U: “Tenía contrato firmado y Sampaoli me echó”

El exportero nacional, Nicolás Peric, entregó detalles de su frustrada llegada a Universidad de Chile en la temporada 2011, asegurando que tenía todo acordado para reforzar al club, pero que Jorge Sampaoli impidió su arribo.

“Él llega a la U y me echa, tenía contrato firmado y me echa”, reconoció en diálogo con el programa MediaPunta, donde reveló haber estado cerca de vestir la camiseta de los azules. “Yo jugaba en Olimpia y casi terminaba el semestre, yo me iba a venir, lo tenía clarísimo, y la U buscaba un arquero”, comenzó relatando.

En esa línea, el otrora guardameta detalló que “Sabino Aguad, quien era gerente deportivo en ese momento, manda con mi representante el contrato. Lo firmamos, lo sellaron y el contrato quedó firmado. Dije ‘listo, ahí está el contrato que no huev… más’ (…) Eran buenas lucas y todo”.

Sin embargo, Nicolás Peric reconoció que Jorge Sampaoli le dio su negativa luego de firmar como nuevo entrenador de la U para la campaña 2011. “Dice ‘yo no lo quiero’ y Sabino dice: ‘puta hueón, pero ¿Cómo? estaba firmado’, ‘yo no lo quiero”, detalló.

A partir de esta situación, el exportero sostuvo que fue categórico tras la decisión del ex DT de La Roja: “Rompe el contrato, si yo no te voy a cobrar un peso. El hue.. no me quiere y yo no quiero trabajar con él, rompe el contrato. Ahí quedó (….) Ellos debiesen haberme pagado unos 200, 300 millones de pesos”.

“Yo tengo otra forma de ver las cosas. A Sabino que quería hacer las cosas bien, yo no iba a dejalo preso por una estupidez. Una persona que no me quería, yo tampoco lo quería a él. Yo lo había visto en O’Higgins y no me parecía, había algo que no me cerraba”, agregó, concluyendo que “nunca hablé con Sampaoli”.