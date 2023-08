Víctor Dávila se despide de León y viaja a Rusia para sumarse al CSKA Moscú: “Me llevo muchas alegrías y momentos lindos”

Víctor Dávila puso fin este domingo a la verdadera teleserie en que se había transformado su salida del León de México tras despedirse del club en el cual militó desde 2021.

De hecho, el seleccionado nacional emprendió el vuelo desde tierras aztecas a Rusia, donde ya lo esperan en el CSKA Moscú para presentarlo en los próximos días como su nuevo refuerzo, ampliando la representación chilena en el club considerando la presencia de Felipe Méndez.

Antes de viajar, Víctor Dávila utilizó sus redes sociales para despedirse del club. “Es el momento de decir adiós a esta increíble institución que me ha acompañado y me ha ayudado a crecer desde el primer día. Me llevo muchas alegrías y momentos lindos vividos aquí”, escribió en Instagram el delantero de 25 años.

“Gracias a esta increíble ciudad y a toda su gente por regalarme momentos inolvidables. Nos vemos en el camino”, expresó, ya camino a su primera experiencia en el fútbol europeo y por el cual en el CSKA Moscú habrían desembolsado 10 millones de dólares en su traspaso.