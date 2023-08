PREVIA | Leo quiere la copa: Inter Miami desafía a Nashville SC por la final de la Leagues Cup 2023

Después de casi un mes, la Leagues Cup 2023 terminará. La final del torneo se disputará este sábado 19 en Tennessee, entre el local, Nashville SC y el Inter Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros.

El duelo final entre los equipos norteamericanos será la guinda de una torta que tuvo a equipos de la MLS y de la Liga MX de México enfrentándose entre sí para determinar al monarca de la tercera versión del torneo.

Desde las 21:00 hrs, en el Geodis Park Stadium, se medirán dos equipos que llegan con realidades distintas, y con un cuadro de David Beckham como el gran favorito para alzar el trofeo.

El local se metió en la final de tras superar el Grupo 4 de la Zona Central detrás del Toluca de México, pero por encima de los Colorado Rapids.

Luego, eliminó al Cincinnati, América, Minnesota United y Monterrey para transformarse en rival del hoy poderoso cuadro de la costa atlántica norteamericana.

En la vereda de al frente, Inter Miami se quedó con el Grupo 3 de la Zona Sur ante el Cruz Azul y el Atlanta United. En dichos encuentros, Leo Messi marcó tres de los seis goles.

Después, el campeón del mundo se terminó de desatar y comandó la expedición del Inter Miami a la final. Dejó en el camino al Orlando City, al FC Dallas, Charlotte FC y Philadelphia Unión, partidos donde Leo anotó seis goles, llegando así al partido definitivo como goleador absoluto del torneo.

El partido entre la Nashville SC y el Inter Miami lo podrás mirar en vivo y en directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de Apple TV.

Recuerda que toda la acción de la Leagues Cup 2023 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

