Francisco Solís y sus expectativas en el judo de Santiago 2023: “Estos juegos tienen un gran valor sentimental, son una revancha para mí”

En ADN TOP KIA conversamos con uno de los referentes del judo de nuestro país con miras a Santiago 2023, Francisco Solís, quien el mes pasado logró la presea de plata en el torneo de Bahía, Brasil, y obtuvo el bronce en el campeonato de Guayaquil, Ecuador.

“Volví con una lesión de Europa y las cosas se me han complicado un poco, pero ahí en esas dos semanas pudimos sacar adelante buenas competencias y aun así volver con buenos resultados”, comentó quien también disputó el Mundial de Judo en la categoría 100 kilos, ya pensando en los próximos Juegos Panamericanos que organiza nuestro país.

Leer también O’Higgins saca leve ventaja ante Magallanes en la final de la zona centro sur de la Copa Chile 2023 Matías Zaldivia se suma a las bajas para el microciclo de La Roja Sub 23

“El objetivo que nos propusimos es sacar una medalla en los Juegos Panamericanos. Estamos trabajando todos los días, entrenando dos o tres veces al día para cumplir ese objetivo. Es el orgullo de tener un evento de esta magnitud en casa. Me fui con un sabor amargo en Lima, perdí el bronce en esa ocasión. Estos juegos tienen un gran valor sentimental, son una revancha para mí”, remarcó Francisco Solís, quien estuvo cerca de dejar el alto rendimiento y recién el año pasado volvió a competir fuera del país.

“Fue una época bastante difícil. Yo en un punto de la pandemia estuve como dos años sin hacer judo y me había replanteado ya no hacerlo más, pero los técnicos de la selección conversaron conmigo y y me motivaron para seguir entrenando por lo menos hasta lo que era el Panamericano del año pasado, ya que en ese campeonato yo tenía que revalidar mi beca. Haber superado ese campeonato me significó seguir acá y mantener mi estilo de vida deportivo”, reconoció el deportista de 24 años, quien reside en el Centro de Alto Rendimiento, donde se respira día a día la previa de Santiago 2023.

“Se nota en el ambiente que están todos preocupados y seguros de si mismos, el ambiente es de mucha concentración. No estoy haciendo nada más que entrenar para los Panamericanos. Están todos dando más del 100% para sacar los Juegos adelante. Teniéndolo en casa, hay que hacer una muy buena presentación”, concluyó Francisco Solís.