Nicolás Peranic y la clasificación de la UC en Copa Chile: “Ganar hace bien, mantener el arco en cero mejor todavía”

El arquero de la UC, Nicolás Peranic, fue el héroe de los cruzados al contener un penal decisivo en el desempate que les permitió eliminar a Everton en los cuartos de final zonales de la Copa Chile 2023.

“Era un gran rival, con una forma de jugar muy clara, con una forma de presionar en la salida importante. Por algo están peleando el campeonato. Hicimos un buen partido, defensivamente logramos mantener el cero después de mucho tiempo y tuvimos situaciones de gol, el “Halcón” tuvo un partido excelente. En los penales, felicito a mis compañeros, patearon con mucha determinación”, apuntó, remarcando el gran partido de su colega en el cuadro ruletero, Claudio González.

“El “Halcón” tuvo tres tapadas de gol. Si no pudimos anotar fue por él. No se me pasa por la cabeza otra cosa. Vamos creciendo en la idea del cuerpo técnico, tienen muchas ganas de trabajar y están al pie del cañón, exigiéndonos al máximo. El tiempo que tienen no es el ideal, pero de a poquito van haciendo llegar su idea”, remarcó Nicolás Peranic a la hora de justificar por qué no pudieron imponerse en el tiempo regular.

Al margen de su rol decisivo en la llave, el portero de la UC analizó con mesura el nivel que mostró en Santa Laura. No estoy más contento de lo que amerita el partido. Siempre me preparo para defender esta camiseta con la mayor responsabilidad posible. Tuve la fortuna de atajar un penal, pero el que hizo un partido extraordinario fue el equipo, defensivamente fue muy bueno. Ganar hace bien, mantener el arco en cero mejor todavía“, insistió el ex Deportes Melipilla, ilusionado en dar pelea en Copa Chile.

“Tenemos la obligación de pelear por cosas, hay que ir al máximo, pero hoy vamos partido a partido. Nos ponemos objetivos a corto plazo, Palestino tiene grandes jugadores y será algo parecido a lo de ahora, un partido muy disputado”, concluyó el arquero cruzado.