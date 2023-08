Matías Moya da vuelta la página tras su frustrada salida de Colo Colo: “Estoy a disposición para todo lo que venga”

Uno de los jugadores que llegó esta temporada a Colo Colo y que ha tenido escasa figuración con los albos es el volante Matías Moya, quien hasta tuvo la chance de salir en el mercado de fichajes al fútbol de Grecia.

Sin embargo, el ex Ñublense se quedó en el plantel y ya apunta a recuperar el tiempo perdido. “Mi pensamiento siempre es crecer, ahora sólo pienso en Colo Colo. Tengo que ponerme en la cabeza hacer las cosas bien acá para sumar minutos (…) Tuve la mala suerte de tener varias lesiones seguidas, después empecé a trabajar doble y estoy tranquilo con eso”, asumió en diálogo con ADN Deportes tras salir de la práctica alba, junto con descartar su incomodidad por no haber salido del club.

“La evalué, acá no sumé muchos minutos y lo veía como buena opción, pero ahora me enfoco en Colo Colo. No estoy molesto por eso, estoy contento acá. Estoy a disposición para todo lo que venga”, remarcó Matías Moya, que además reconoció charlas con Gustavo Quinteros de cara al resto del año en el “Cacique”.

“Yo tuve una charla hace dos semanas, me dijo que si yo cambiaba la cabeza y todo iba a tener minutos. Mi pensamiento es jugar, quiero mostrarme en Colo Colo. Me voy a preparar para todo lo que venga”, concluyó quien apenas ha sumado 6 partidos desde su arribo al cuadro albo.