“¡No lo queremos!”: Hinchas de Juventus invaden la cancha para oponerse al posible fichaje de Lukaku

Romelu Lukaku protagoniza otra de las novelas del mercado de fichajes. El delantero belga terminó su préstamo con el Inter de Milán y estaría negociando con la Juventus, algo que no cayó nada bien en los hinchas de la “Vecchia Signora”.

En el marco de un duelo amistoso entre el elenco de Turín y sus categorías juveniles, los fanáticos invadieron la cancha del Juventus Stadium para protestar ante la posible llegada del atacante de 30 años.

“¡Noi Lukaku non lo vogliamo! (No Lukaku, no lo queremos)”, fueron los cánticos de los ultras hacia la directiva. Además, los hinchas desplegaron un lienzo con el mensaje “Lukaku, quédate en Milán, ya tenemos un segundo portero”, en alusión al gol que el belga detuvo en la final de Champions League.

Según consignó la prensa italiana, Chelsea y Juventus han mantenido contactos para un posible intercambio entre Romelu Lukaku y el serbio Dusan Vlahovic, operación que podría concretarse en los próximos días pese al descontento de los hinchas de la “Vecchia Signora”.