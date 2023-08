Defensa de Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza anticipa alegatos ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina: “Es un sanción ilegal”

La tarde de este miércoles se reunirá la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP para desarrollar los alegatos ante la apelación presentada por la defensa de las árbitras Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza.

Todo ante las 40 fechas de castigo con las que fueron sancionadas, apuntando al procedimiento legal ya presentado la semana pasada. “Es una sanción ilegal. La ANFP es el empleador de los árbitros y el Código del Trabajo establece límites a las sanciones y en ninguna parte figura la suspensión de sus funciones”, comentó el abogado Diego Sobarzo en conversación con ADN Deportes.

Al respecto, el defensor de Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza planteó parte de los argumentos con los que apuntarán a eliminar el castigo vigente. “Hay varios hechos que fueron reconocidos en la sentencia, pero que no se ven reflejados en la sanción. Roberto Tobar reconoce la reunión con mis representadas y que él revisó el borrador de la denuncia; él mismo declaró que era importante saber si Julio Bascuñán tenía o no una relación extramarital. ¿Su denuncia fue instrumentalizada para revisar otra cosa?“, insistió el especialista, que insistió en otros detalles de su defensa.

“Hubo vicios de procedimiento, no se respetó el derecho de igualdad de armas: la ANFP pudo rendir pruebas antes que nosotros pudiéramos conocer en totalidad los fundamentos de la denuncia y no pudimos contra interrogar de forma efectiva. Nos parece grave también que no se nos permitió confrontar a los testigos nuevos (…) El Oficial de Cumplimiento aseguró que las citó a declarar en presencia de su jefe, lo que coarta su libertad al momento de denunciar. No hay constancia en el expediente de que Tobar haya participado. Las firmas de ellas en su informe fueron hechas bajo presión y desacreditaron lo planteado por un perito caligráfico”, concluyó Diego Sobarzo en el diálogo con ADN Deportes.