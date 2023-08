Álvaro Madrid valora el presente de Everton: “Los mexicanos le han hecho bastante bien al club”

En la previa al juego de este domingo ante Colo Colo, el volante de Everton, Álvaro Madrid, anticipó con Los Tenores el juego que se disputará en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

“Claramente es especial, por lo importante del rival y por estar tan cerca de ellos en la tabla. Está bastante estrecha la tabla, no podemos relajarnos y tenemos que seguir haciéndolo bien como hasta ahora”, aseguró el mediocampista, quien remarcó las claves de este juego.

“Va a ser un partido muy friccionado, parejo, vamos a tener que estar muy concentrados y atentos en todo, por la calidad de jugadores que tienen. Vienen bien, le ganaron a uno de los equipos que mejor juega, como Huachipato. No nos podemos relajar en nada (…) El planteamiento nuestro es salir a buscar a los rivales y esta no va a ser la excepción. Trabajamos en ir a presionarlos, no es algo que nos deba costar. Estamos preparados para el desafío y jugar de igual a igual.”, planteó Álvaro Madrid, ilusionado con dar pelea en la parte alta del Campeonato Nacional 2023.

“Va a depender de nuestra regularidad. El año pasado hacíamos partidos buenos y después no podíamos cerrarlos en casa. Ya nos pasó hace poco con Calera, por ejemplo”, reconoció el mediocampista ruletero.

Álvaro Madrid y el momento de Everton

El jugador de 28 años, formado en la cantera del cuadro ruletero, valoró la gestión que ha hecho el Grupo Pachuca en el equipo. “Los mexicanos le han hecho bastante bien al club, ha crecido demasiado y también hay mucha gente de Chile que hace muchos años viene trabajando bien. El club ha mejorado, no puedo decir lo contrario”, aseguró.

También apuntó a su ilusión en dar un salto en su carrera, considerando que, salvo una temporada en Unión La Calera, ha jugado toda su carrera en Everton. “Nunca me he enterado de que me haya querido un club grande. Es un desafío, un anhelo, algo que quiero, es algo que me encantaría, al que sea, pero tampoco quiero desmerecer el club en el que estoy. Si sería dar el paso para buscar otros desafíos en el futuro (…) Hace un tiempo tuve una oferta para ir a Morelia, pero no se dio en su minuto”, comentó junto con lamentar la partida de uno de los referentes del cuadro de Viña del Mar, Rodrigo Echeverría.

“Es una baja sensible. No podemos decir mucho, todavía no se confirma. Es uno de los capitanes, se ha sentido ya su ausencia. Tenía un desafío personal y con los sueños de cada uno no te puedes meter. El objetivo grupal está por sobre todo y espero que no nos afecte de aquí en adelante”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.