Gustavo Quinteros niega conflictos en Colo Colo y aclara la situación de Lezcano: “Si él no juega es porque hay otro mejor, nada más”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, tomó la palabra este martes en conferencia de prensa y, entre los puntos que abordó, se refirió a la situación del delantero Darío Lezcano, quien quiere irse del club.

El pasado sábado, Lezcano aseguró que Quinteros no lo tiene considerado. “Me dijo que no me va a tener en cuenta y que supuestamente todavía no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto”, indicó el paraguayo.

Hoy, el técnico albo aclaró la principal razón por la cual el atacante no suma más minutos. “¿Qué problema físico tiene Lezcano? Ninguno. Si él no juega es porque hay otro mejor, nada más”, afirmó.

Por otro lado, el DT del “Cacique” desmintió todos los rumores sobre supuestos encontrones entre él y referente del plantel. “Tengo una excelente relación con los jugadores, no hay problemas con ninguno, el vestuario está perfecto. Desde el 2020 cuando llegué nunca hubo un problema, la gestión del vestuario es excelente. En Colo Colo no hay problemas”, indicó.

Posible salida de Damián Pizarro

Además, Gustavo Quinteros afrontó la opción de que Damián Pizarro deje a Colo Colo para partir al fútbol europeo. “Si hay una oferta irrechazable para el club y para él, yo estoy de acuerdo en que salga, no soy quién para cortarle la posibilidad de que pase a ganar mucho dinero y que juegue en Europa”, señaló.

Sin embargo, el estratega albo no quiere perder a Pizarro hasta que termine el Campeonato Nacional. “Siempre es preferible que un jugador se vaya a final de temporada. En lo deportivo nunca es conveniente que un jugador con continuidad se vaya a mitad de temporada porque es difícil reemplazarlo, ahora no podríamos. Ojalá que su salida a Europa suceda, pero en diciembre”, complementó.

Por último, anticipó el duelo de este miércoles contra Palestino por las semifinales de la fase regional de Copa Chile. “Desde que estoy en Chile, es uno de los equipos más fuertes que me ha tocado enfrentar. Siempre nos complicó, es un rival duro, te atacan con mucha gente y tiene buenos jugadores”, concluyó.