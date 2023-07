Jorge Valdivia aconseja a Damián Pizarro ante millonaria oferta de Bélgica: “Ojalá no sea una salida inmediata”

En la edición de Los Tenores este lunes, Jorge Valdivia analizó la oferta de casi 7 millones de dólares que el Unión Saint Gilloise de Bélgica tendría lista para llevarse al delantero de Colo Colo, Damián Pizarro.

“Ojalá Blanco y Negro no esté pensando en ellos. Si yo fuera Pizarro, le diría a Quinteros que no quisiera irme. Sería un tremendo negocio, casi no invertiste nada en él, es sólo mérito de él y ya hay un sondeo de 7 millones”, apuntó el “Mago”, remarcando la proyección deportiva que tiene el delantero de 18 años.

“Ojalá no sea una salida inmediata, tiene mucho por crecer todavía, van a llegar los goles y no va a ser Bélgica, sino otro paso, otros países de Europa o el salto a Brasil o Argentina. Ojalá no sea Bélgica”, planteó Jorge Valdivia, que remarcó las cualidades de Damián Pizarro.

“Es el mejor jugador que hoy tiene Colo Colo (…) Si lo están viendo de afuera, es porque algo tiene. Quinteros no está tan equivocado en alinearlo de titular”, insistió, apuntando a la diferencia en la situación del delantero albo respecto a la frustrada salida de Darío Osorio en la U de Chile el semestre pasado.

“El medio viene hablando hace mucho tiempo de que no hace gol y no ha bajado su rendimiento. En el caso de Osorio fue distinto, bajó su nivel en la U y en el Sudamericano Sub 20″, profundizó en el comentario con Rodrigo Hernández y Cristian Arcos en la edición de Los Tenores este lunes.