Darío Lezcano pide su salida de Colo Colo y apunta contra Quinteros: “Dice que no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto”

Es un hecho. Darío Lezcano pidió su salida de Colo Colo. Este sábado, en la previa del partido contra Huchipato en el Monumental, el delantero paraguayo reconoció que no desea seguir en el “Cacique”.

“Ayer (viernes) hablé con Daniel Morón. Yo me quiero ir, Gustavo Quinteros me dijo que no me va a tener en cuenta”, señaló el atacante de 33 años, quien tiene una oferta para marcharse a Emelec de Ecuador, pero esta propuesta inicialmente fue rechazada por la directiva de Blanco y Negro.

Lezcano: “Yo quiero jugar”

“Como hoy hay partido, creo que mañana me darán una respuesta, veremos qué pasa. Estamos negociando para ver la posibilidad de que me dejen ir, porque yo quiero jugar”, indicó sobre su disconformidad por las escasas oportunidades que ha tenido en el cuadro albo.

Por último, Darío Lezcano desmintió palabras de Gustavo Quinteros respecto a su estado físico. “Él me dice que supuestamente todavía no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto”, concluyó.