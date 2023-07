“Que no salgamos perjudicados…”: Gustavo Quinteros responde a dichos de Darío Lezcano sobre querer irse de Colo Colo

Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, se refirió a los tajantes dichos que lanzó el delantero albo Darío Lezcano este fin de semana, en donde confirma su deseo por salir del “Cacique” lo antes posible ante la falta de minutos.

“Yo me quiero ir, Gustavo Quinteros me dijo que no me va a tener en cuenta. Él me dice que supuestamente todavía no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto”, afirmó el atacante paraguayo, quien tiene una oferta para partir a Emelec de Ecuador.

Tras enterarse de estas palabras de Lezcano, Quinteros comentó la situación en diálogo con el medio ecuatoriano La Redonda Radio. “Es una decisión complicada que la van a terminar tomando los directores de Blanco y Negro, porque si Damián Pizarro es vendido en estos momentos, y si se llega a ir Lezcano, vamos a quedar muy cortos de delanteros. Entonces es difícil”, señaló.

“Lezcano es un jugador importante y es un goleador”

En la misma línea, el entrenador albo indicó que “Lezcano es un jugador importante, es un goleador, los minutos que estuvo en cancha hizo goles, hasta en los partidos amistosos que siempre hacemos. Va a ser una decisión del jugador y del directorio”.

“Veremos que sea lo mejor para todos, que no salgamos perjudicados con la falta de delanteros después si se llegan a ir los dos”, agregó sobre la posibilidad de que Darío Lezcano y Damián Pizarro se vayan de Colo Colo este segundo semestre.

Por último, Gustavo Quinteros destacó el salto que ha tenido Pizarro al interior del club. “Damián ha rendido en estos momentos, es un jugador importante, un chico joven que hicimos debutar con 16 años, en 2021. Lo tuvimos en pretemporada dos meses, ha crecido muchísimo, está jugando casi siempre, jugó Copa Libertadores teniendo 18 años”, concluyó.