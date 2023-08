Bryan Rovira no da por perdida la lucha por el título en la UC: “La idea nuestra es pelear el campeonato”

Bryan Rovira, volante de Universidad Católica, se pronunció este martes en rueda de prensa de cara al próximo partido contra Audax Italiano por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2023.

El mediocampista colombiano abordó su situación en la UC y reconoció que nunca pensó en dejar el club durante el reciente mercado. “Siempre he querido estar, me he entrenado de la mejor forma y he estado disponible desde donde sea. No es fácil no jugar, no sumar minutos, pero siempre con la mejor disposición hacia el grupo y cuerpo técnico. El foco lo tengo en la UC, mi presente está aquí, tengo contrato hasta diciembre y por ende hay que seguir trabajando”, indicó.

Respecto a los trabajos de Nicolás Núñez, nuevo DT de los “Cruzados”, comentó que “el entrenador ha querido implementar su idea. Con el pasar de los días vamos a ir encontrando su metodología, es cosa de que cada uno entienda lo que él quiere para que se genere más rápido la identidad”.

Además, remarcó los objetivos que tiene el club para este segundo semestre. “El mensaje es claro y contundente, es ir paso a paso pensando en el objetivo de clasificar a un torneo internacional. Lo mas importante es sumar de a tres, pero la idea nuestra es estar en lo más alto de la tabla y pelear el campeonato”, afirmó.

Por último, Bryan Rovira anticipó el duelo contra Audax Italiano y aseguró que no es una “revancha” para Universidad Católica por la derrota sufrida antes los “audinos” en la fase previa de Copa Sudamericana. “No lo vemos como una revancha, sino como una oportunidad para sumar tres puntos y mantener la ilusión de seguir peleando. Sabemos que ambos queremos ganar, ojalá sea un lindo encuentro”, concluyó.