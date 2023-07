Matías Zaldivia y la mala racha de la U: “Es imposible que nos bajen aún de la pelea por el título”

El defensa de la U de Chile, Matías Zaldivia, se desarrolló exámenes médicos este lunes ante la dolencia con la cual terminó en la derrota con Magallanes.

“Es un esguince leve, ahora tengo que hablar con el doctor para saber cuántos días serán. No sé nada, por el dolor, te diría que es difícil que llegue ante O’Higgins”, aseguró el argentino, que sería la segunda baja azul para el juego del próximo lunes.

Todo considerando que el lateral Juan Pablo Gómez también tuvo jornada de análisis médicos, los cuales abandonó con una bota ortopédica, lo cual disminuye sus opciones de mantenerse como titular en un elenco que ya hilvana tres derrotas seguidas.

“Teníamos una gran ilusión de ganar ayer para volver a meternos arriba, pero no hay que agachar la cabeza. Cuando nos tocó ganar tres seguidos, no teníamos que creer que éramos candidatos y ahora no tenemos que creer que somos los peores. Hay que volver a ser un equipo más duro y después los resultados vendrán solos”, apuntó Matías Zaldivia, que todavía se ilusiona con pelear el título del Campeonato Nacional 2023, ahora a siete puntos del líder, Cobresal.

“Tenemos partidos para levantar cabeza, pero tenemos que preocuparnos más de nosotros. Hay 10 equipos en 6 puntos, el campeonato está muy parejo, es imposible que nos bajen de la pelea por el título (…) Dimos un paso adelante en la tenencia de la pelota, pero tenemos que seguir mejorando en otros aspectos”, enfatizó el central, buscando mirar el vaso medio lleno a cómo va la temporada.

“Hay que mirar para atrás, cómo venía el club. Estar en zona de clasificación internacional tampoco es malo. Tenemos que jugar todavía con muchos de los equipos que están arriba, hay que tener tranquilidad”, concluyó Matías Zaldivia a la salida de la Clínica Meds.