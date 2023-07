Matías Zaldivia afronta las dos derrotas seguidas en la U: “El ánimo no es el mejor, pero nos ayuda a no relajarnos”

El defensa de la U de Chile, Matías Zaldivia, comentó el momento del equipo luego de las caídas seguidas ante Unión Española y Palestino, cuestión que les hizo perder terreno en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2023.

“Después de perder dos partidos, el ánimo no es el mejor, pero nos ayuda a no relajarnos. Queda mucho torneo. Tenemos los mismos puntos que en la primera rueda y ahí terminamos punteros, asi que hay que estar tranquilos, trabajar y tomar nota de lo que se hizo mal para el domingo volver a ganar”, remarcó el argentino nacionalizado chileno, quien descartó que la presión por dar batalla en pos de ganar un trofeo que el club no gana hace seis años les haya pasado factura.

“Es normal, más en un equipo grande. Ya te ven arriba y te catalogan como posible ganador del título, y cuando pierdes dos partidos se va todo para el otro lado. Hay que tener tranquilidad, todavía no logramos nada. Estamos formando algo bueno después de años no tan buenos. Hay que seguir trabajando y formando un equipo no solo para este año, sino para los años que viene”, remarcó Matías Zaldivia, que aterrizó las metas del plantel.

“El objetivo que nos pusimos era entrar a las copas y si estamos para pelear por el título en las últimas fechas, esa ilusión no la quita nadie”, sostuvo el defensor de 32 años, que apuntó a iniciar la mejoría en resultados el domingo ante Magallanes, conjunto por el cual mostró respeto pese a que son últimos en el Campeonato Nacional 2023.

“Esa posición no condice con su juego, tiene jugadores que conocen el campeonato y hay que estar muy atentos, tienen jugadores peligrosos. Tenemos que hacer nuestro trabajo y volver a la victoria”, concluyó Matías Zaldivia en diálogo con la web oficial de la U de Chile.