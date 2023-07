En pleno Mundial Femenino: figura de Argentina explota tras recibir duras críticas por idolatrar a Cristiano Ronaldo

Yamila Rodríguez, quien por estos días defiende a la selección argentina en el Mundial Femenino, explotó en sus redes sociales por las constantes críticas que recibe por idolatrar a Cristiano Ronaldo y tener un tatuaje del portugués en su pierna.

Muchos hinchas argentinos calificaron a la delantera como “anti Messi” y la cuestionaron por admirar más a “CR7” que al capitán de la “Albiceleste”.

La atacante que milita en Palmeiras no aguantó más y se desahogó con un mensaje. “Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país)”, comenzó señalando.

“No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi”, remarcó la jugadora de 25 años.

Al concluir, la formada en Boca Juniors mencionó que “a todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”.

Martín Liberman sale en defensa de Yamila Rodríguez

Martín Liberman, destacado periodista argentino, quien también ha sido criticado por expresar su admiración por Cristiano Ronaldo en el pasado, se pronunció para defender a la seleccionada argentina.

“País de mierda. Te quieren elegir hasta los ídolos. ¿De dónde salieron? Cada uno admira a quien quiere. Todo mi apoyo para Yamila Rodríguez cuyo único delito es amar a Cristiano. No des explicaciones Yamila. Eres libre. Solo tienes que jugar bien y ser honesta. Que se pudran”, escribió en su cuenta de Twitter.

