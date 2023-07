Rodrigo Valenzuela y la victoria de la UC sobre Coquimbo: “Los jugadores se dieron cuenta de que pueden rendir esto y mucho más”

Este domingo, Universidad Católica volvió a los triunfos al derrotar 2-1 a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. Esta vez, los “Cruzados” siguieron las instrucciones de Rodrigo Valenzuela, quien asumió como técnico interino tras la salida de Ariel Holan.

Luego del partido, Valenzuela tomó la palabra en rueda de prensa y partió refiriéndose a la reacción que tuvo el plantel por la partida de su DT. “Los jugadores son personas, tienen sentimientos y emociones, pero ellos mismo se pudieron autogestionar esta semana, con la ayuda de nosotros como cuerpo técnico interino, y hoy hicieron un partido tremendo, los jugadores se dieron cuenta de que pueden rendir esto y mucho más”, señaló.

En esa línea, el exjugador nacional indicó que “no me cabe duda que Holan buscó alternativas para mejorar y no se pudo lamentablemente. En el fútbol, cuando no hay resultados, se corta por lo más delgado y cuando pasan estas cosas los jugadores se liberan, porque vienen cargando una mochila”.

“En ningún momento he pensado en quedarme en el cargo”

Por otro lado, Rodrigo Valenzuela dejó claro que, sin importar los resultados que obtenga, él no seguirá como entrenador de la UC. “Fue un tema que se habló, yo en ningún momento he pensado en quedarme en el cargo, estoy en una etapa personal de aprendizaje de los distintos cuerpos técnicos que han llegado”, comentó.

Por último, remarcó lo importante que sería sumar un refuerzo más al equipo. “Un técnico siempre querrá la mayor cantidad de jugadores para tener un mejor abanico de posibilidades, sería poco sincero si digo que no hacen falta refuerzos, pero ese tema corresponde a la parte directiva y ellos intentan gestionándolo”, agregó.

Con esta victoria, Universidad Católica llega a 26 puntos y de momento se ubica en el séptimo puesto de la tabla, mientras que Coquimbo Unido se estanca con 29 unidades en el cuarto lugar.