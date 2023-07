Ariel Holan se despide entre lágrimas de la UC: “Un cambio de energía va a ser positivo para el equipo”

El ya ex director técnico de la UC, Ariel Holan, ofreció este viernes su última conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo, donde fue despedido por el presidente del club, Juan Tagle, y el gerente deportivo, José María Buljubasich.

Entre lágrimas, el argentino expresó su pesar por dejar el elenco cruzado. “Estoy emocionado. Quiero mucho al club. Estoy muy agradecido de los jugadores. El equipo estaba haciendo lo imposible para sacar adelante la situación”, apuntó, junto con explicar la tardanza en la oficialización de su partida.

“Desde el lunes estábamos de acuerdo en que esto era lo mejor para el club. Tardamos unos días porque siempre hay trámites legales que llevar adelante, pero en ningún momento en desacuerdo”, remarcó Ariel Holan, que insistió en la falta de rendimiento en su segunda etapa en la UC.

HASTA LAS LÁGRIMAS: muy emocionado, Ariel Holan se despidió de manera oficial de U. Católica. ¿Dónde te gustaría verlo? 📹 @Cruzados pic.twitter.com/GJXAqBwQki — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2023

“La primera sensación es de tristeza y frustración. Veníamos de un ciclo muy exitoso en el club, no nos acompañaron los resultados en el último tiempo y así son las reglas en el fútbol. Un cambio de energía va a ser positivo para el equipo. Tenemos un muy buen plantel, con jugadores que pueden revertir esta situación”, insistió.

Ariel Holan y los problemas en la UC

El DT argentino descartó que su mensaje no haya calado en los jugadores. “Nos hemos vaciado, le hemos dado al club todo lo que pudimos. En la exigencia y la pasión que le ponemos, volvemos loco a más de uno, hemos logrado el crecimiento de muchos futbolistas”, apuntó, buscando rescatar lo positivo.

Al margen de eso, descartó que la falta de variantes en el mercado de fichajes y la temprana eliminación de la Copa Sudamericana hayan sido factores para el bajo nivel del plantel.

“Lo de la Sudamericana no te lo puedo asegurar, después de eso el equipo hizo todo lo que pudo y no alcanzó. Entre las altas y las bajas, no habíamos podido encontrar el equilibrio de roles y funciones. Nunca hubo reproche de mi porte, traté de aportar imaginación desde mi óptica, pero no fue un tema en el que nos resignamos. No depende solamente de nosotros”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.