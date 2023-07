Notable comienzo: Mundial Femenino inicia con dos récords que quedarán en la historia de Nueva Zelanda y Australia

Este jueves 20 de abril arrancó el Mundial Femenino de Nueva Zelanda/Australia 2023 y en las dos sedes se registraron notables récords de asistencia de público que quedarán en la historia de ambos países.

Durante el duelo inaugural entre Nueva Zelanda y Noruega, el estadio Eden Park tuvo un total de 42.137 asistentes, el número más alto que se ha visto en un partido de fútbol en tierras neozelandesas, considerando las categorías masculinas y femeninas.

Mientras que en el encuentro entre Australia e Irlanda, el estadio ANZ Stadium contó con un total de 75.784 personas, convirtiéndose en el partido femenino con más público en suelo australiano.

En cuanto a lo que sucedió dentro de la cancha, ambas selecciones dueñas de casa lograron triunfos por 1-0. Nueva Zelanda se impuso con gol de Hannah Wilkinson (48′) y Australia hizo lo propio con anotación de Stephanie Catley (52′).

The biggest-ever crowd for a football match in Aotearoa New Zealand 🤩

42,137 fans packed into Eden Park for the opening game of the @FIFAWWC! pic.twitter.com/RLobER4WGY

— FIFA (@FIFAcom) July 20, 2023