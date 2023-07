“El dolor de una paternidad no reconocida”: la sentida despedida de Aldo Schiappacasse a José Sulantay

Después de luchar con varias complicaciones de salud, este jueves José Sulantay falleció a los 83 años, dejando una huella imborrable como uno de los entrenadores más influyentes de las últimas décadas en el fútbol chileno.

En la jornada del miércoles se había informado de su estado grave de salud, el cual había empeorado durante los últimos días y que lo tenía recluido en su domicilio, acompañado de sus más cercanos, luego que el año pasado sufrió un accidente cerebrovascular.

Un legado que Aldo Schiappacasse decidió no olvidar. El periodista de Radio ADN escribió una sentida reseña en El País Chile, en la cual alabó las características y que deja “dos grandes frustraciones” que no pudo cumplir en el fútbol chileno.

“A José Sulantay siempre le penó no jugar el Mundial de 1962. Tras defender a la selección chilena en el Sudamericano del 58, fue actor constante del proceso previo que conducía Fernando Riera, pero no apareció en la nómina final. Le había pesado, dijo, ser provinciano y no tener la vitrina de un equipo grande”, partió escribiendo.

Agrega que “cuando Juvenal Olmos lo invitó a hacerse cargo de la selección sub 20 en el 2004, emprendió un recorrido por todo el país para seleccionar a los mejores jugadores, rompiendo el círculo de los clubes grandes de la capital”.

“Logró así una histórica doble clasificación a las Copas del Mundo de Holanda y Canadá. En esta última, el 2007, debió enfrentarse con Nelson Acosta, quien quería llevarse a Arturo Vidal y Alexis Sánchez a la Copa América de Venezuela. El tercer lugar obtenido por la incipiente Generación dorada en aquel mundial contrastó con la eliminación plagada de polémicas e indisciplinas que cerró el círculo de Acosta en La Roja”, complementó Aldo Schiappacasse.

Aquello llevó a que “la indisciplina de un grupo indomable fue lo que impidió la llegada de Sulantay a la selección mayor. Jugando en semifinales ante la Argentina de Tocalli (que tenía al Kun Agüero, Sergio Romero y Angel Di María como figuras más notorias) sus jugadores se trenzaron en una batalla campal con la policía canadiense, quien reprimió con gases lacrimógenos y golpes de luma el intento de los juveniles chilenos por saltarse el protocolo post partido en la salida del estadio. Fue tan feroz la gresca tras la derrota que los privaba de la final del certamen que Harold Mayne-Nicholls optó por contratar a Marcelo Bielsa para domar el carácter explosivo de las futuras estrellas del fútbol chileno”, escribió el periodista.

Cerró asegurando que “por más que la polémica por la paternidad de la Generación dorada sea un tema inacabable de debate, el Negro José se fue pensando que no era un tema que siquiera ameritara una discusión.