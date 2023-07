Matías Dituro afronta el mal presente de la UC: “La actitud del equipo está mejorando, pero no sirve de nada sin resultados”

El arquero y capitán de la UC, Matías Dituro, sacó la voz por el plantel cruzado luego de la caída ante Everton en el primer encuentro de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023.

“Queríamos ganar, no pudimos de local y con nuestra gente. Creo que buscamos en todo momento ganar el partido, prácticamente no nos crearon ninguna situación de gol y en una jugada aislada nos anticiparon, son jugadas de fútbol. Perdimos, pero la actitud del equipo fue siempre buscar el partido. El resultado es duro, queríamos arrancar ganando esta segunda vuelta y acercarnos al liderato, pero ya está”, apuntó el nacionalizado chileno, quien remarcó factores extradeportivos al momento de rescatar algo positivo desde Santa Laura.

“Creo que la actitud es otra, pelear cada pelota. Lamentablemente el fútbol no está fluyendo como nosotros queremos, tampoco la cancha acompaña mucho. No es excusa, pero es la realidad. Intentamos adaptarnos a las condiciones que tenemos para jugar cada partido. La actitud del equipo creo que que está mejorando, pero lamentablemente no sirve de nada si no conseguimos resultados”, comentó Matías Dituro, que igualmente apuntó a la necesidad de retomar las victorias, siendo la última por el Campeonato Nacional 2023 el 14 de mayo, ante Deportes Copiapó.

“No estamos conformes con solamente entregar actitud, si es un cambio en comparación de otros partidos. Con actitud solamente no vamos a llegar a pelear el torneo, pero si es un punto que hemos mejorado y que vamos a seguir trabajando. Creo plenamente en el plantel que tenemos”, reiteró el dueño de la jineta en la UC, junto con defender a Ariel Holan.

“Los que salimos a la cancha somos nosotros y tenemos gran responsabilidad del resultado negativo de hoy y obviamente que el respaldo de parte nuestra al cuerpo técnico está porque lo conocemos, sabemos lo que trabajamos y ojalá podamos darle vuelta la cara a esto“, sostuvo Matías Dituro, quien aludió a algunas de las “dificultades” que su DT planteó en conferencia de prensa.

“Hay muchas cosas que nos van a incomodando por así decirlo, pero no son excusas. Si te pueden incomodar, te puede afectar si entrenas en una cancha que está en ciertas condiciones y empleas un tipo de juego en los entrenamientos para desarrollar en un partido en que no se pueden hacer son cosas que perjudican y merman un poco, pero no son excusas“, concluyó en Santa Laura.