Los cinco candidatos a ganar el Premio Sócrates, una de las categorías del Balón de Oro

Durante este viernes, la revista France Football, encargada de entregar el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada en el “planeta fútbol”, anticipó la ceremonia con una de sus nuevas categorías: el Premio Sócrates.

Esta instancia, desarrollada en cooperación con la fundación Peace and Sports e inspirada en la historia de vida del gran volante brasileño, busca condecorar a la labor solidaria más destacada por parte de los deportistas durante el año.

En el estreno del Premio Sócrates el 2022, quien fue condecorado por todas sus acciones en Senegal el delantero Sadio Mané. Ahora se publicaron los cinco candidatos y candidatas a sucederlo cuando se desarrolle la ceremonia de premiación el próximo 30 de octubre en París.

De los cinco candidatos, sólo una es mujer: Alex Morgan. Todo debido al desarrollo de la fundación que tiene la jugadora de Estados Unidos, enfocado en la comunidad de San Diego, instancia en la que busca fomentar la equidad deportiva, empoderando a las mujeres y apoyando a las madres.

Destaca también la aparición de Vinicius Junior, considerando la creación del Instituto Vini Jr, donde el atacante del Real Madrid busca combatir la brecha digital y de calidad de la educación pública y privada en Brasil. Otro jugador “merengue” nominado a este galardón fue el central Antonio Rudiger, que con su fundación apoya a los más pobres en Sierra Leona.

También está Marcus Rashford, que con su campaña en redes sociales revirtió la decisión del gobierno de Reino Unido de no extender los cupones de almuerzo gratis para niños vulnerables durante sus vacaciones de verano, cuestión que lo llevó a realizar trabajos para mejorar la alimentación de los más pequeños de su país.

El último integrante de los nominados al Premio Sócrates es el nigeriano Asisat Oshoala, del Barcelona, que tiene una academia en la que busca que mujeres tengan acceso a la educación y entrenamientos futbolísticos de alta calidad.

