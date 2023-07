Lula da Silva critica la llegada de Carlo Ancelotti a Brasil: “¿Por qué no resuelve el problema de Italia?”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este jueves la elección de Carlo Ancelotti como futuro seleccionador de la “Verdeamarela” a partir de junio de 2024, periodo donde finaliza su contrato con el Real Madrid.

“Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo?”, respondió Lula sobre Ancelotti durante una entrevista en el canal SBT.

En esa línea, defendió la llegada de Fernando Diniz, actual técnico del Fluminense y que asumirá como entrenador interino de la “Canarinha”. “Me gusta la creatividad de Diniz, su personalidad. Creo que es una buena oportunidad y creo que la va a aprovechar”, comentó.

Además, el presidente de Brasil enfatizó en que “Diniz no es el problema. El problema es que hoy no tenemos la calidad de jugadores que teníamos en otros tiempos. Estamos en una época no muy buena”.

“Los chicos salen de Brasil a los 16, 17, 18 años y solo vuelven a los 36, 37, 38. O sea, cedemos un jugador en su cima y lo contratamos jubilado”, sentenció Lula.