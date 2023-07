Este martes en rueda de prensa, César Pinares, volante de Universidad Católica, se refirió al presente que vive el equipo y reconoció que ya se sacaron de encima el “golpe duro” que recibieron ante la U en el Clásico Universitario.

El mediocampista indicó que la victoria contra Santiago Wanderers en Copa Chile dejó una “sensación positiva, siempre es bueno ganar. Esta era la revancha más rápida que teníamos para sacarnos el golpe duro que nos quedó del Clásico. Era muy importante ganar para nosotros. El ambiente siempre es diferente cuando uno gana”.

El ex Colo Colo también valoró las autocríticas cuando las cosas no salen bien en la UC. “En lo personal soy muy autocrítico, quizás me paso, porque en las malas me castigo mucho más y en las buenas lo veo todo normal. Cuando perdemos exagero más, eso me lleva a exigirme. La autocrítica es buena para poder crecer y saber lo que estás haciendo mal”, señaló.

Por otro lado, destacó a Clemente Montes, quien volvió a sumarse a los “Cruzados” tras su paso por el fútbol español. “Nos puede aportar mucho, ya lo conocemos, es un jugador rápido, con buena técnica y es lógico que viene a sumar, competirá por un puesto al igual que todos, eso hará que el equipo crezca”, explicó.

Por último, César Pinares anticipó el choque de este sábado contra Everton por la reanudación del Campeonato Nacional. “Será un partido difícil con un rival duro que viene de golear por la Copa Chile. Los duelos contra ellos siempre han sido complicados, nos vamos a preparar de buena forma para llegar al 100% y quedarnos con los tres puntos”, concluyó.