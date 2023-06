Alfredo Stöhwing tras la eliminación de Colo Colo en la Libertadores: “No es un fracaso, el fracaso es no competir”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, lamentó la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores 2023 luego del empate sin goles ante Deportivo Pereira en el Estadio Monumental.

“Hay que tener calma, estamos muy desilusionados, por supuesto. Nos está faltando gol, luchamos hasta el final y ahora hay que ponerse a pensar en la Sudamericana”, comenzó explicando el mandamás de los albos.

“Los hinchas me gritan con cierta justicia porque se desahoga, pero hay que seguir haciendo las cosas bien. Las cosas no se obtienen de un momento a otro. Venimos de demasiados años donde Colo Colo y el fútbol chileno no pasa de ronda, y vamos a seguir con los planes para salir adelante”, complementó.

En esa línea, se refirió a la falta de gol en el “Cacique”. “No metemos goles. Dominamos ampliamente el partido, pero claramente nos faltó gol y hay que profundizar eso, conversar con el cuerpo técnico y la gerencia deportiva”, explicó.

Además, explicó que la eliminación de los albos “no es un fracaso, el fracaso es no competir. He sido deportista toda mi vida, por supuesto que sin ninguna relevancia amateur, pero la obligación de un deportista es competir de igual a igual y sacrificarse al máximo, con eso uno ya cumple y los resultados vienen en un trabajo a largo plazo”.

Alfredo Stöhwing y los refuerzos de Colo Colo

Consultado por las incorporaciones de cara al segundo semestre, el presidente de Blanco y Negro advirtió que “hay que analizarlo con calma. Este no es el momento para tomar decisiones, pero creo que este plantel está bien constituido para afrontar el segundo semestre con la Sudamericana y el Campeonato Nacional”.

En esa línea, replicó a las palabras de Gustavo Quinteros sobre los refuerzos. “El entrenador sí depende de él, puede traer cinco jugadores más, siempre es bueno tener más alternativas, pero los recursos son extremadamente escasos, más ahora que no pasamos a segunda ronda. Hay que evaluar todo, no sacamos nada con traer jugadores y no poderles pagar”, aseguró.

De todas formas, Stöhwing descartó una posible salida del técnico argentino en el Monumental. “Sigue firme. Todo el apoyo al plantel y al cuerpo técnico que se hizo lo mejor que se pudo. Es una desilusión enorme y lo lamento por la hincha especialmente”, cerró.