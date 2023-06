“Uno nunca está ajeno a esto”: exfutbolista azul David Droguett va en ayuda de afectados por la emergencia climática

En el marco de la emergencia climática que afecta a la zona centro sur del país, la ANFP abrió un centro de acopio en su sede ubicada en Avenida Quilín 5635 para ir en ayuda de las familias afectadas. Uno que se hizo presente con su aporte fue David Droguett, exjugador de U. de Chile.

En diálogo con Los Tenores este lunes, el formado en la cantera azul comentó: “Vine con cosas de mi madre que ya partió hace unos meses. Traje su ropa que está en buen estado, más otros víveres. Siempre es bueno cooperar, porque uno nunca está ajeno a esto. Es lamentable todo lo que ha pasado en las regiones afectadas. Como buen chileno y ser humano dejo mi granito de arena para ayudar a nuestros compatriotas”.

Quien defendió a la U durante la década de los 80 recalcó la poca gente que ha llegado al centro de acopio de la ANFP. “Falta un letrero o algo acá afuera en las dependencias. Pero los guardias me comentaron que puede ser porque es día feriado, creen que a partir de mañana habrá más publicaciones. Esperamos que sea así, para que toda la gente que tenga los medios vengan a aportar”, señaló.

David Droguett también abordó su época como futbolista y recordó a algunos de sus compañeros en U. de Chile. “Estuve con Carlos Poblete, Luis Rodríguez, tuve la oportunidad de jugar con Manuel Pellegrini y Sandrino Castec en los últimos años. Jugué en Cobresal, Temuco, Iquique y Ñublense. Fueron 20 años que viví del fútbol”, afirmó.

Por último, explicó por qué se retiró del fútbol a sus 30 años. “A mi generación le tocó jugar cuando no eran los mejores tiempos del fútbol chileno. En esa época los clubes no pagaban mucho, no había solvencia financiera y uno jugaba por la pasión en el equipo que uno amaba”, concluyó Droguett, quien ahora es ingeniero mecánico.