Matías Dituro no se complica con la ausencia de refuerzos en la UC: “Con lo que tenemos hoy estamos bien”

El arquero de la UC, Matías Dituro, fue parte de una actividad en la que el plantel de los cruzados compartió con cerca de 80 niños en el estadio Municipal de Las Condes.

“Es una actividad muy bonita, salir de nuestro trabajo y compartir con ellos en la cancha, que te sientan cercano. Es un momento de conexión muy lindo”, explicó el argentino, quien aprovechó de comentar el receso competitivo, apuntando a sacar lecciones positivas.

“La intertemporada la hemos aprovechado muy bien, físicamente también, intentando ajustar con pelota lo que hicimos el primer semestre. Por ahí el parón se hizo un poco largo, no se cumplieron las expectativas de amistosos, pero nos quedan días para llegar al partido del viernes. Cuando se sumen los chicos de la selección vamos a estar bien”, planteó Matías Dituro.

Matías Dituro y la Copa Chile

De cara a la reanudación de la actividad, este viernes ante Santiago Wanderers, resaltó la relevancia de dicha llave a partido único. “Es muy importante, queremos pelear esta copa y ser protagonista. Nuestro objetivo es lucharla. Después veremos lo que viene más adelante, más allá del cupo internacional”, remarcó, junto con sacar lecciones de la sufrida clasificación ante Deportes Colina.

“Saldremos a jugarnos todo. No nos sentimos superiores a nadie, más allá que nos tilden de favoritos. Si no estamos al 100%, los partidos se pueden complicar. Colina hizo un gran trabajo, pero esa llave pasó y nos enfocamos en lo que viene”, comentó el capitán de los cruzados, quien se manifestó tranquilo pese a que en la UC no han llegado refuerzos para el segundo semestre.

“Con lo que tenemos hoy estamos bien. El club está intentando llevar el plantel más competitivo posible. Confiamos en que lo harán de la mejor manera. Si llegan chicos a potenciar el equipo, serían muy bienvenidos“, concluyó en Las Condes.