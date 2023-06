Paola Davanzo, directora de Azul Azul: “Todavía está por verse si llegarán los tres refuerzos que permite el reglamento”

Una de las nuevas directoras de Azul Azul es Paola Davanzo, quien conversó con ADN Deportes en torno a la actualidad del club, que está en pleno desarrollo de su intertemporada de cara al resto del Campeonato Nacional 2023 y la Copa Chile.

Al momento de evaluar el desempeño del elenco universitario laico, fue optimista. “Para lo que venía haciendo la U los últimos 3 o 4 años ha sido más que aceptable. Si se gana el partido de la Católica el 28 de junio quedaríamos entre los tres primeros y eso es muy bueno considerando que tenemos un técnico nuevo y un plantel al cual se le hicieron algunas modificaciones”, explicó quien era parte del Consejo Azul.

“En un deporte colectivo no es fácil hacer jugar bien a un equipo, se requiere de tiempo. Considerando esos aspectos, creo que este semestre ha sido más que aceptable”, remarcó Paola Davanzo, quien no se cerró a la opción de sumar jugadores en el mercado de fichajes.

“Queda bastante, de momento el plantel se ha mantenido igual. No se ha producido ninguna venta. Si se vende algún jugador, hay más posibilidades de que llegue un jugador nuevo, pero mientras eso no ocurra es difícil. No tenemos que apresurarnos. Todos quisiéramos que llegarán los tres que permita el reglamento, pero todavía está por verse si eso va a ser posible“, concluyó la directora de Azul Azul.