Richard Zambrano analiza la falta de delanteros en Chile: “Hoy juegan dos o tres partidos bien y se van al extranjero, es muy fácil”

En la semana en que Fernández Vial celebra sus 120 años de vida, instancia durante la cual este martes el “Almirante” jugará ante Iberia, uno de sus referentes históricos, Richard Zambrano, conversó con Los Tenores.

Quien jugó entre 1987 y 1989, y luego entre 2003 y 2005 para retirarse, valoró sobre todo su primera etapa en la zona sur del país. “En ese tiempo estaba de técnico Nelson Acosta, fueron tiempos muy hermosos. Terminamos cuartos en uno de esos torneos. Como entrenador y persona era muy bueno, jugaba y competía con nosotros. Le pegábamos patadas y él a nosotros también, siempre con una sonrisa”, comentó quien hoy está lejos de la actividad, trabajando en una planta de CMPC en Mejillones.

“Cuando llegué a Fernández Vial y me retiré, si me dedico al fútbol va a ser todo lo mismo: concentración, viajar. Puedes ganar mucho dinero, pero tu vida no la vas a disfrutar nunca. Lo conversé con mis hijos y me apoyaron. Me fui cuatro años a México a ver a todos los amigos, viajé por todo Sudamérica y ahora disfruto mi trabajo. Lo único que quería era estar tranquilo”, explicó Richard Zambrano, que de todas formas hizo un análisis en torno a la actualidad del fútbol chileno.

“Te deja pensando el porqué no está saliendo tanto jugador como antes. En Colo Colo el 97 había siete delanteros que peleaban por dos puestos. Hoy juegan dos o tres partidos bien, llegan a la selección y se van al extranjero. Hoy es muy fácil. Creo que sólo piensan en ganar dinero y no ven el futuro más adelante. Mi hijo hoy juega en la U de Conce, tiene 14 años, juega de 10, tiene mejor técnica que yo y le estoy inculcando eso diariamente”, aseguró quien jugó en 13 equipos a lo largo de su carrera, incluyendo pasos por Colombia, México, Venezuela y Suiza.

Como exartillero de Colo Colo, igualmente evaluó a la gran promesa ofensiva del “Cacique”, Damián Pizarro. “Lo he visto poquito, trabajo de lunes a lunes. Se le ven buenas condiciones, ojalá no se desvíe para ningún lado“, recalcó, junto con valorar el aniversario de Fernández Vial.

“Espero que los hinchas celebren al máximo y que apoyen, el club está sufriendo por los resultados, pero se está formando un buen equipo y falta que algunos metan goles. No cualquier club tiene 120 años. Debería haber mínimo tres equipos de la región en Primera División”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.