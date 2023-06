Presidente del fútbol argentino arremete contra Mbappé tras título de Uruguay en el Mundial Sub 20

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, lanzó públicamente un dardo contra Kylian Mbappé luego de que Uruguay se coronara como campeón del Mundial Sub 20 este domingo.

El mandamás del balompié trasandino recordó las palabras que mencionó el jugador francés en mayo del 2022, meses previos al Mundial de Qatar. Esa vez, el delantero del PSG aseguró que los países de Europa eran favoritos para ganar la Copa del Mundo y miró en menos la competencia que hay en Sudamérica.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos al Mundial, estaremos listos”, señaló en ese momento el goleador galo.

En este contexto, Claudio “Chiqui” Tapia arremetió contra Kylian Mbappé este domingo mediante una publicación en sus redes sociales. “Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. Pero, ¿cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel”, escribió el presidente del fútbol argentino en Twitter.