Amaneció con la misma ropa y tambaleó al bajarse del avión: Jack Grealish se robó las miradas tras ganar la Champions League

La inédita Champions League ganada por Manchester City este sábado desató una ola de festejos en el cuadro inglés y el jugador del plantel que más miradas se robó fue Jack Grealish, protagonista de varios videos que se viralizaron en redes sociales.

El delantero inglés, quien tiene fama por ser amigo de las fiestas, pasó la noche en un club nocturno de Estambul junto a otros compañeros de equipo y amaneció bailando arriba de una tarima, aun vistiendo el mismo uniforme con el cual jugó la final contra el Inter de Milán. Una de las figuras que lo acompañó fue Erling Haaland, pero el noruego ya se había cambiado de ropa.

En la llegada del elenco “Ciudadano” a Inglaterra, el seleccionado británico volvió a robarse todos los focos, ya que presentó evidentes complicaciones al caminar tras bajarse del avión, secuelas de la extensa celebración que él lideró.

Jack Grealish partying in full kit at 6 AM 😂 pic.twitter.com/IAyQOhF4lC

— ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2023