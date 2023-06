Gustavo Huerta aborda la opción de dirigir series menores en La Roja: “Tendrían que plantearse muchas cosas”

El entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta, conversó con Los Tenores para analizar el presente del club con el cual está puntero del Campeonato Nacional 2023 tras la primera vuelta de la competencia.

“Siempre pensamos en superar lo de la primera rueda del año pasado, cuestión que nos motiva para repetirlo en el segundo semestre. Somos un equipo que no se distingue por grandes contrataciones, sino tener un plantel equilibrado, buscando ser protagonistas“, explicó quien se mantiene en el cargo desde 2017.

“Hemos tenido la suerte de convencer a los jugadores que han venido acá y sacarles provecho, que sus condiciones brillen en función del equipo. Históricamente este club ha tenido punteros desequilibrantes y son las opciones que buscamos, tener una zona de presión que nos permita aprovechar esa velocidad con espacios. Hemos tenido suerte de traer ese perfil de jugadores”, comentó un Gustavo Huerta que dio una de las claves para el buen nivel de Cobresal.

“Es un todo. Darles confianza, con los años uno va aprovechando al máximo tener muy cercano al jugador. En otra ciudad se desvían las atenciones. Es conocer al jugador. El futbolista no es una máquina y, ante la crítica, requiere respaldo. Hay que ser sólidos para aceptarnos entre nosotros”, aseguró, junto con mostrar su mesura en torno a la disposición de una de sus figuras en ofensiva, Cecilio Waterman.

“Tiene una cláusula para salir. Está a préstamo acá desde la U de Concepción. No lo vamos a tener hasta mediados de julio por sus compromisos con Panamá“, comentó, a la vez de mostrar su postura por la situación de César Munder, quien descartó defender a la selección de Cuba.

“El año pasado lo invitaron y estuvo complicado, no estaba muy decidido. Lo veo tranquilo, muy maduro pese a su juventud. Creo que él está esperando algo más de Chile que de Cuba”, remarcó.

¿Gustavo Huerta y La Roja?

Ante la consulta por la opción de, a sus 65 años, ser parte de las divisiones menores de la selección chilena ante el éxito que ha tenido administrando a Cobresal.

“No me lo he planteado ni nadie desde la dirigencia me lo ha dicho. Toda mi carrera la he hecho a nivel profesional. No sé si será el momento. Tendrían que plantearse muchas cosas a cómo debiera trabajarse integralmente para desarrollar un trabajo no tan expuesto a resultados inmediatos. He visto a Colo Colo, Unión Española y Palestino, entre otros, jugar acá, y uno ve hartas limitaciones”, remarcó, valorando la opción de haber dejado atrás la marginación del fútbol profesional que sufrió años atrás durante la administración de Sergio Jadue en la ANFP.

“En esto del fútbol uno vive muchas situaciones complicadas que no puede dar a conocer públicamente. En su momento fue duro. Son etapas dolorosas, pero superadas. Creían que yo infiltraba cosas, siendo que yo separé lo deportivo de lo periodístico”, concluyó.