Zlatan Ibrahimovic sorprende y le dice adiós al fútbol profesional a sus 41 años: “Llegó el momento de despedirme”

Sorpresa mayúscula. A pesar de que hace algunas semanas dijo que le quedaba mucho tiempo por jugar, Zlatan Ibrahimovic decidió retirarse para siempre del fútbol profesional.

El delantero sueco tomó la decisión no salir en búsqueda de club en el mercado de pases y retirarse del fútbol a sus 41 años de edad.

La última fecha de la Serie A se caracterizó por varias despedidas a entrenadores o futbolistas cuyos contratos vencen el próximo 30 de junio. En el duelo entre el Milan y el Hellas Verona en el estadio Giuseppe Meazza, los fanáticos le dijeron adiós al ariete sueco, cuando muchos pensaban que seguiría en el elenco italiano la próxima temporada.

“Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol, no a ustedes (los hinchas). Me han recibido con los brazos abiertos, seré milanista el resto de mi vida”, expresó Zlatan en la ceremonia de despedida.

Finalmente, cerró diciendo que “la primera vez que estuve en el Milan me dieron alegría, la segunda vez me dieron amor. Agradezco a mi familia por su paciencia, luego a los jugadores y al entrenador con su cuerpo técnico. Gracias también a los directivos por la oportunidad. También les agradezco a los aficionados desde el fondo de mi corazón, que me recibieron con los brazos abiertos. Seré un fanático del Milan de por vida”.