Igor Tudor no sigue como DT del Marsella de Alexis Sánchez: “Me voy por motivos profesionales”

Alexis Sánchez pierde al DT que le supo sacar rendimiento en Francia. Este jueves, Igor Tudor anunció que no seguirá en la banca del Olympique de Marsella para la próxima temporada.

El técnico croata, quien es pretendido por la Juventus, se reunió con el plantel para informales la noticia. Después, se pronunció en rueda de presa junto al presidente del club, Pablo Longoria.

“Respetamos el deseo de Tudor de no continuar con la aventura del club. Quiero decir, personalmente y como club, gracias por el trabajo realizado, con mucho respeto. Queremos agradecer el trabajo duro y los valores entregados a la plantilla y al club”, señaló Longoria, mandamás de los “Olímpicos”.

Por su parte, el DT del Marsella dejó claro no se va por conflictos con la dirigencia, sino por motivos profesionales. “Ha sido un honor trabajar en el club, en esta familia con hinchas como pocas veces encuentras. A nivel personal, he crecido. Dejo el club en mejor situación en la que lo había encontrado. Me voy por motivos privados y profesionales. No fiché con otro club. No estoy enojado con nadie”, sostuvo.

“La liga francesa es buena, con un buen ritmo. Jugamos un buen fútbol, ​​lo que emocionó al público y fue apreciado. Pudimos poner la cultura de la exigencia que es muy importante en un club, tenemos buenas bases para el futuro y espero que en el corto plazo encontremos al Marsella en su lugar, con muchos trofeos”, agregó el entrenador de 45 años.

Igor Tudor cerrará su etapa en Olympique de Marsella este sábado 3 de junio, cuando sus dirigidos enfrenten al Ajaccio por la última fecha de la liga francesa.