Duro revés para Independiente: colecta para pagar millonarias deudas es declarada “irregular e ineficaz”

Independiente sufrió un duro revés en medio de su crisis institucional y económica. Esto porque la colecta organizada en redes sociales por el influencer argentino Santiago Maratea para solventar las millonarias deudas del “Rojo” fue declarada “irregular e ineficaz”.

La Inspección General de Justicia (IGJ) objetó que la inscripción del fideicomiso en la provincia de Neuquén, y no la de Buenos Aires, lo que conllevaría una maniobra para evitar controles y reclamó un interventor “urgente”.

La acción de la IGJ, que llegó mientras la coleta pasaba la línea de los 800 millones de pesos recaudados, fue explicada por el titular del organismo, Ricardo Nissen. “Vimos que había mal olor en todo esto, y decidimos intervenir en defensa de Independiente y del ahorro público”, contó en diálogo con AM 750.

En una resolución, la IGJ objetó que la inscripción del fideicomiso en Neuquén, provincia que según Nissen opera “como un paraíso fiscal”. Según detallaron desde IGJ, la colecta debería haberse radicado en la Capital Federal.

“A nosotros no nos presentaron ningún contrato, tenemos noticias del contrato que se inscribió en Neuquén y estálleno de falencias. No hay normas de protección en favor de terceros, ni garantías en favor de Independiente, no hay un sistema exigente de información”, detalló el titular de la IGJ.

Finalmente, la entidad de control intimó al influente a reinscribir el fideicomiso, esta vez en la jurisdicción correspondiente a su domicilio en Ciudad de Buenos Aires. De momento, la IGJ continúa evaluando el documento y dará una respuesta en los próximos 15 días hábiles.