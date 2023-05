Gabriel Costa explica su salida de Colo Colo y expresó su nostalgia por Chile: “No cerramos las puertas para volver”

Gabriel Costa vive un dulce presente a nivel deportivo luego de haberse consagrado campeón días atrás en el fútbol de Perú con el Alianza Lima, club que le permitió regresar al fútbol incaico tras haber defendido a Colo Colo.

En diálogo con Los Tenores, el uruguayo nacionalizado peruano valoró los cuatro años en que defendió la camiseta del “Cacique”. “Estamos bien acá, con la familia. Nos acostumbramos en Chile, fue difícil salir, pero estamos en un lindo momento, disfrutando salir campeón. Se extraña. Colo Colo es un gran club, la gente te lo hacía sentir y eso no se olvida. Fueron cuatro años muy lindos, con altibajos, siempre tratando de entregar lo mejor. Tengo valores, intentar ser yo como persona y entregarme”, explicó, junto con justificar su salida a fines de 2022.

“Me fui tranquilo porque sé que di todo. Pasó por el trato, no de la gente, sino de los dirigentes. El futbolista necesita un cariño extra para seguir demostrando algo más, sentirse querido e importante. Me trataron un poquito mejor a la hora de tomar la decisión de irme”, planteó Gabriel Costa, molesto aún con la directiva de Blanco y Negro.

“Me hubiese gustado más el trato como persona. Sentía que si tenía ese respaldo podía seguir. Esto es un negocio, lo sabemos, pero necesitaba cariño para sentirme más respaldado a la hora de pensar la continuidad. Lo económico también influyó un montón“, reconoció el jugador de 33 años.

Gabriel Costa, presente, presente y futuro

Durante la charla con Los Tenores, se defendió en torno a lo que hizo con Colo Colo y las críticas que recibió durante su paso por el cuadro albo. “Siempre quieren ver el máximo potencial de un jugador recién llegado, pero muchas veces se necesita un proceso de adaptación. Creo que siempre estuve a la altura, dependiendo de conocer a los compañeros y un montón de cosas. La llegada de Quinteros me agarra en un momento en que me preparé y enfoqué en mostrar mi capacidad. Se reunió cuerpo técnico, jugadores, fortaleciéndonos tras un momento crítico del club. Son pequeños detalles los que hacen la diferencia”, explicó, aunque abrió la puerta para volver.

“Quiero volver. Chile es un país hermoso para la familia, con cosas parecidas a las de Uruguay, nos adaptamos muy bien. Nos encantó. No cerramos las puertas para volver. Si me llama Colo Colo de acá a dos años, veremos“, comentó junto con descartar el haber tenido chances de irse a la U de Chile mientras negociaba su frustrada renovación.

“Muchas veces es humo. Nunca me llegó una propuesta de la U. Siempre tuve en mente la idea de seguir en Colo Colo, nadie se me acercó”, señaló, a la vez que defendió la decisión de Juan Martín Lucero de dejar el club.

“Es una gran persona, un gran jugador, pero él tendrá sus razones. No podría meterme. Creo que él puso la voluntad de generar un equipo para llegar a competir. Cuando se fue diluyendo y se fueron jugadores, el club tampoco reaccionaba para contratar jugadores de jerarquía para competir. Uno siempre quiere competir y más en un grande como Colo Colo. Estaba comprometido para quedarse y lo demostró. Me parece bien su decisión igualmente, tenía que pensar en su futuro”, dijo.

Más allá de su presente en Perú, Gabriel Costa no desconoce su corazón uruguayo y, con ello, destacó la llegada de Marcelo Bielsa a la “Celeste”. “Para mí, su llegada al fútbol uruguayo, por sus valores y forma de ver el fútbol, nos va a hacer aprender mucho desde el fútbol“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.