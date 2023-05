Ronnie Fernández analizó su paso por la U: “No tuve que arrancarme a ninguna parte, las puertas del club no las tengo cerradas”

El delantero nacional Ronnie Fernández conversó con Los Tenores para analizar su presente en el fútbol boliviano, donde en su regreso a la liga con el Bolívar ha jugado 15 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, completando 13 goles.

Con semejante racha, podría ser seleccionable para la fecha FIFA de junio, aunque el propio artillero ve el tema con distancia. “Los seleccionadores buscan jugadores que estén en estado de gracia. No espero contacto de nadie, estoy disfrutando el momento. Jugar la Copa Libertadores es muy lindo, no había tenido la posibilidad y estamos muy entusiasmados”, explicó, junto con valorar el haber llegado al país altiplánico, donde hoy disfruta hasta convirtiendo agónicamente en el torneo continental.

“Es distinto, ni un hattrick lo supera, hacer un gol a último minutos y que nos deja cerca de estar en octavos de final, que el club no ve desde 2014. Tenemos méritos de sobra, nos motiva mucho y nos da confianza para lo que viene”, explicó Ronnie Fernández, quien no eludió el año con altibajos que vivió en 2022 con la U de Chile, donde llegó hasta a ser capitán.

“Fue un año bastante polémico y por sanidad mental decidí alejarme de eso y ha traído frutos. Hay pocas que me importan y lo que se diga de mí. Quienes me conocen saben que uno se entrega sin pensar. Lo de la U fue algo particular, fue algo grato todo el aprendizaje más allá de lo negativo. Si no hubiésemos tomado esa bandera un par de jugadores, yo no sé si la U no hubiese descendido“, comentó el atacante de 32 años.

“No tuve que arrancarme a ninguna parte. Las puertas no las tengo cerradas. Siempre di la cara. Acá no tengo que hacerme responsable de más cosas que patear los penales”, remarcó, crítico de la serie de cuestionamientos que recibió durante su permanencia en el Centro Deportivo Azul.

“El análisis que se hace desde afuera es muy fácil, por detrás de nosotros pasan muchas cosas. Echarse a morir por una temporada o 6 meses es lo que hace que un jugador tenga más tiempo o no en el fútbol. Las redes sociales son un arma de doble filo. En la calle nunca viví una falta de respeto. Pudo haber sido mucho peor también (…) No sé si al mundo periodístico le conviene que a la U le vaya bien, genera mucho mediáticamente”, aseguró.

Ronnie Fernández y el fútbol en Bolivia

Con su segunda experiencia en el país altiplánico, no quiso minimizar el nivel de juego en dicha liga. “Soy de pensar que el fútbol es uno. Hay acá un crecimiento estructural respecto a Chile, pero en competitividad la medida puede ser torneos internacionales. Depende mucho del estar acá. Si fuera tan fácil jugar acá habría más de un chileno jugando y siendo goleador, pero no es así“, planteó, además de evaluar a la selección contra la cual Chile jugará un amistoso en junio, en Santa Cruz de la Sierra.

“Una de las complicaciones que tienen es que no encuentran selecciones que quieran venir a jugar a la altura. Con Chile será a nivel de mar. Tienen cosas interesantes, tengo compañeros que pueden jugar en cualquier equipo de Chile sin dificultad”, recalcó, junto con asumir las dificultades que vive tras el choque que lo dejó fuera varios partidos.

“Tengo que usar la máscara 3 meses más, debo ir al choque con cuidado, pero ese es mi estilo de juego. Me gusta jugar, más aún en el momento que siento”, concluyó en diálogo con Los Tenores.