Pedro Morales le pone fin a su carrera de futbolista: “Hoy cumplo 38 años y quiero cerrar esta maravillosa etapa”

En día de su cumpleaños, Pedro Morales anuncia el fin de su carrera como futbolista profesional. El volante que brilló en Huachipato y en la U confirmó la noticia este jueves mediante sus redes sociales.

“Es difícil escribir estas palabras, porque aunque llevo tiempo inactivo en el fútbol, mucha gente con cariño y respeto se acerca y me pregunta si aún estoy jugando, y aunque creí que no era necesario hacerlo oficial, hoy que cumplo 38 años, quiero cerrar esta maravillosa etapa de mi vida”, señaló el ex seleccionado nacional.

“Dios ha sido bueno y le agradezco día a día lo que ha hecho por mí y mi familia, he podido disfrutar del fútbol y vivir de ello, estuve en equipos que fui muy feliz, que aprendí y que hoy puedo contarles a mis hijos cada una de mis experiencias”, agregó el otrora mediocampista.

“Entendí que el fútbol era mi profesión, que fue lo que mejor supe hacer, disfruté de cada entrenamiento, viajes, risas en el vestuario, pude competir contra los mejores y también tenerlos de compañeros, lo cual me hizo aprender mucho más en todo sentido, amigos que sigo conservando, me dirigieron los mejores, otros no tanto, pero siempre entregué lo mejor de mí, independiente de los colores”, complementó el oriundo de Hualpén.

Como futbolista profesional, Pedro Morales jugó por última vez en Deportes Temuco durante 2019. En su carrera sumó pasos por Huachipato, Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad de Concepción a nivel local.

Mientras que en el extranjero defendió las camisetas del Málaga de España, Vancouver Whitecaps de Canadá y Dinamo Zagreb de Croacia, en donde conquistó cinco títulos.

La emotiva publicación de Pedro Morales