Jorge Sampaoli admiró el nivel futbolístico de Ñublense: “Puede dar pelea con cualquier equipo”

Este miércoles por la noche y bajo un diluvio en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, Ñublense terminó rescatando un empate frente al Flamengo de Jorge Sampaoli por el Grupo A de la Copa Libertadores 2023.

Tras el encuentro, llegó el momento de los análisis y uno de ellos estuvo en boca del “casildense”. Jorge Sampaoli se mostró inquieto por la paridad en Concepción y sorprendido por el nivel de los “chillanejos” en el torneo continental de clubes.

“No vi muchos equipos chilenos en este tipo de competencia. Vi a Ñublense como lo vi en Maracaná, muy ordenado, muy competitivo. Por los partidos que he visto de Copa Libertadores puede dar pelea con cualquier equipo. Me parece que es un equipo que no tiene miedo de jugar y que no tiene miedo de jugar contra ningún equipo en ningún lugar”, aseguró.

Sobre el partido, Sampaoli indicó que “para nosotros son dos puntos perdidos, vinimos acá a ganar el partido, a intentar pelear la clasificación rápidamente. Bueno, indudablemente algo no hicimos bien porque no logramos lo que vinimos a buscar y bueno, tenemos que seguir aprendiendo y mejorando de cara al futuro”, sostuvo.

Respecto a las muestras de cariño que recibió por parte de los hinchas nacionales en el Ester Roa Rebolledo, dijo que “el tiempo ya pasó, miro mucho más el presente, agradezco la valorización que hace la gente de mí acá y de todo lo que disfrutamos en ese momento, la verdad es que agradezco el recuerdo”, finalizó el adiestrador de Flamengo.