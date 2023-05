Inter derrotó a la Fiorentina y se quedó con su novena Copa de Italia

La primera de las dos finales que tiene por delante ya la ganó. Inter se quedó este miércoles por la noche con la versión 2022-23 de la Copa Italia, tras vencer con lo justo a la Fiorentina.

El cuadro de Simone Inzaghi comenzó abajo en el marcador apenas iniciado el encuentro. Nicolás González (3′) abrió el marcador para el conjunto “viola” y sorprender así a más de la mitad del estadio Olímpico de Roma.

Sin embargo, la reacción vino antes del descanso. El argentino Lautaro Martínez (29′ y 37′) anotó dos goles para dar vuelta el marcador e irse con la ventaja al entretiempo.

Ya en la segunda etapa, los “neroazurros” mantuvieron la ventaja mínima y se terminaron quedando con el noveno trofeo de su historia de la Copa Italia.

Con la nueva corona, Inter alcanzó a la Roma en el palmarés general del torneo con nueve títulos, ambos a cinco del máximo ganador, Juventus (14).

Cabe recordar que tanto el Inter como la Fiorentina aún deben cerrar su participación en la Serie A, instancia donde los “lombardos” deben asegurar su participación en la UEFA Champions League de la próxima temporada. Lo pueden hacer este fin de semana ante Atalanta.

Además, el 10 de junio en Turquía, Inter definirá al nuevo monarca de “la orejona” ante el Manchester City, encuentro que será transmisión en vivo y en directo por parte del equipo de ADN Deportes.

Back to Rome. Back to win. Back to Back.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/o4mhPWZioF

— Inter (@Inter_es) May 24, 2023