Diego Rivarola y su crítica visión del fútbol chileno: “El problema es estructural, los jóvenes tienen pocos lugares para jugar”

El exdelantero de la U de Chile, Diego Rivarola, conversó con Los Tenores tras participar de la celebración del aniversario 96 del cuadro universitario laico con el cual ganó cuatro Torneos Nacionales y la Copa Sudamericana 2011.

En cuanto al presente del club, fue optimista de cara al segundo semestre en torno al nivel que puede mostrar para pelear el título. “Por momentos parece que si y otros que no. Depende de la propia U. Si logra establecer lo que venía desarrollando antes del clásico, uno podría aspirar a que podría pelear. No sé con qué U nos vamos a encontrar el segundo semestre. El torneo está irregular. ¿Por qué no pensar en un título?”, aseguró el trasandino, que recordó a uno que no pudo tener sus éxitos en el club y que hoy es figura del Girona de España, Valentín Castellanos.

“Hablamos de vez en cuando, mantenemos un pequeño contacto. Siempre se acuerda de la gente que lo sacó de Mendoza. Me queda la satisfacción de haberle dado la oportunidad de que tuviera un lindo futuro”, remarcó Diego Rivarola, por entonces asesor deportivo de Azul Azul.

Su análisis del fútbol chileno

En la conversación con Los Tenores, el artillero puso de ejemplo lo que vive con uno de sus tres hijos, hoy parte de la sub-12 de la U de Chile, a la hora de proyectar el futuro del balompié nacional.

“El problema del fútbol chileno es estructural. Los jóvenes tienen pocos lugares para desarrollar el fútbol. Es un tema cultural que Chile lo tiene de raíz. No es primera vez que hay problemas en Chile, salvo por ciertas generaciones”, remarcó, junto con lamentar el presente de la actividad.

“El fútbol chileno está pasando un momento que no sabemos tampoco si es de transición. No hay algo muy esperanzador a corto plazo. Se ven torneos de bajo nivel en todo orden y a una selección sin un futuro muy claro. Uno junta todas esas cosas y te genera dudas“, concluyó el referente azul, hoy comentarista en ESPN Chile.