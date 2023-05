¿Qué lugar ocupa Chile? Presentan ranking de países que más jugadores exportan: Brasil y Francia lideran

Chile está entre los 100 países que más jugadores exportan al extranjero en 135 ligas a nivel mundial, según el ranking que presentó el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).

La lista fue elaborada con datos desde el 2017 y agrupa a los futbolistas en cuatro categorías según la edad: sub 23, 23-26, 27-30 y mayores de 30.

En este listado, Brasil y Francia lideran con más de mil futbolistas exportados. Los brasileños están en el primer lugar con 1.289 jugadores y 1.033 tienen los franceses en el segundo puesto.

En la tercera ubicación se encuentra Argentina con 905 jugadores y luego las cifras bajan hasta los 535 futbolistas que ha exportado Inglaterra, quien ocupa el cuarto casillero de la lista.

En el caso de nuestro país, aparece en la posición 51° con 68 jugadores, entre los cuales, 6 son sub 23, 20 tienen entre 23-26 años, 27 entre 27-30 años y 15 tienen más de 30 años. Es decir, desde 2017 el fútbol chileno ha exportado más jugadores con rango de edad entre los 27 y 30 años.

En este ranking de países que más jugadores exportan, Chile aparece muy por detrás de otros vecinos sudamericanos como Colombia (448 jugadores), Uruguay (338 jugadores), Paraguay (150 jugadores), Venezuela (112 jugadores) y Ecuador (82 jugadores).

Puedes ver el ranking completo haciendo clic en el siguiente link: football-observatory.com

New @CIES_Football Weekly Post reveals top 💯 player exporting countries 🤩 Records broken 💥 for all the top three nations: #Brazil 🇧🇷 #France 🇫🇷 & #Argentina 🇦🇷 Full data 👉 https://t.co/5P8o4W4mzD pic.twitter.com/9W4FOmmPhB

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 17, 2023