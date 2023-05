Fernando Zampedri le baja el perfil a sus récords goleadores en la UC: “Disfruto estar en este lugar, pero cada uno hizo su camino”

En el regreso de la UC a Santiago tras ganarle a Deportes Copiapó, Fernando Zampedri se refirió al doblete que le permitió llegar a 94 goles con el elenco de la “franja”, transformándose en el séptimo máximo artillero histórico del club al superar a Alberto Acosta.

El “Toro”, además, se quedó a dos tantos de alcanzar a otro referente cruzado, Milovan Mirosevic. Además, igualó a Rodrigo Barrera al ser el jugador del elenco precordillerano con mayor cantidad de dobletes en la historia del club (19).

“Vivo de eso, así que la verdad que muy contento. Ellos hicieron su propio camino, su propia historia. No tengo nada que ver con ellos, solamente comparto lugares con ellos. Tengo respeto hacia ellos, disfruto estar en ese lugar, pero cada uno hizo su camino y su historia, asi que solamente admiración para ellos y yo sigo sigo mi camino”, remarcó Fernando Zampedri, que puso por delante la importancia de haber vuelto a los triunfos.

“Contento por los registros, pero pero feliz por el triunfo ayer. Yo creo que lo necesitábamos mucho, hace había hacía siete partidos que no ganábamos. No me fijo tanto en eso, estaba muy enfocado últimamente en un triunfo, nos molestaba y la verdad que ayer fue un desahogo importante“, recalcó el argentino en el Aeropuerto de Santiago.