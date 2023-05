Esteban Pavez: “El árbitro pudo haber cobrado fácilmente penal para Audax y no pasaba nada”

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, fue autocrítico respecto al cierre del partido en el cual terminaron imponiéndose 2-1 al Audax Italiano por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2023.

“Obviamente que son importante los tres puntos, pero yo en lo personal termino muy caliente porque creo que en los últimos 20 minutos fueron malos, nos llegaron a pelotazos. Creo que perdimos la concentración que tuvimos durante casi 60 minutos, eso nos perjudicó bastante. Para ser campeón tenemos que mejorar, más allá de haber ganado”, planteó el volante, quien reconoció que el juez José Cabero pudo sancionar como penal una jugada en el área propia que hubiera favorecido a su rival.

“La vi en el camarín y creo que la pudo haberlo cobrado. El VAR a veces te cobra, o no te cobra, es muy raro. Hoy día nos toca a nosotros, pero para mí la pudo haber cobrado fácilmente y no pasaba nada”, reconoció Esteban Pavez, que abogó para que la lesión que sacó del partido a Leonardo Gil no sea de gravedad.

Él es muy importante, nos conocemos mucho del año pasado, es como la base que queda del del torneo pasado. Esperemos que que no sea mucho y pueda estar para el partido de Copa Libertadores, que creo que es el partido que tiene que estar sí o sí”, recalcó el capitán albo.

Esteban Pavez y el “camarín” de Colo Colo

Pese a los rumores que hablaban en torno a diferencias fuertes entre el plantel y cuerpo técnico del “Cacique” tras la derrota con Boca Juniors, el mediocampista de 33 años descartó mayores líos.

“Tenemos un excelente grupo y un excelente cuerpo técnico. Nosotros somos directo para decir las cosas, pero las cosas en el camarín están muy bien. Obviamente todos tienen roces, pero eso queda dentro del camarín. El grupo es de lo mejor que tenemos”, aseguró, junto con plantear ver con mesura la opción de traer refuerzos, sobre todo respecto al lateral derecho.

“Creo que Bruno Gutiérrez dentro de todo ha cumplido, no es su posición innata, pero creo que la cumplió de buena forma, lo mismo que Jeyson Rojas. Siempre se habla que que juegue los jugadores de casa y muchas veces por un partido malo se los mata, creo que eso también es algo que habría que mejorar, pero yo estoy muy contento por los jugadores que estén jugando y creo que hay que darle la confianza a ellos dos“, concluyó en el Monumental.