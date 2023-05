Racing Club sigue sin levantar cabeza al otro lado de la cordillera y esta vez cayó goleado por 4-2 en su campo ante Talleres de Córdoba, en duelo válido por la fecha 15 de la Liga Argentina.

La mayor novedad del partido fue la vuelta a la titularidad de Óscar Opazo. El ex Colo Colo fue incluido en el once de gala de la “Academia”, aunque no logró cuajar un buen partido.

Michael Santos en dos ocasiones (5′, 24′) y otro doblete de Diego Valoyes (50′, 76′) anotaron para la escuadra visitante, mientras que Iván Pillud (54′) y Nicolás Oroz (66′) descontaron para Racing.

De esta forma, la escuadra dirigida por Fernando Gago cosechó su cuarta derrota en las últimas cinco jornadas y se situó en la medianía de la tabla de posiciones.