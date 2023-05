Moussi Zinedine, el hincha de Palestino expulsado del estadio del PSG: “Me sentí humillado”

A días de haberse viralizado en redes sociales luego que la seguridad del Paris Saint Germain lo sacó del Parque de los Príncipes mientras asistía a las tribunas del recinto con la camiseta de Palestino, Moussi Zinedine comentó su sentir ante el hecho.

“Me sentí humillado porque estaba con mi hermanito”, partió lamentando en diálogo con ADN Deportes, junto con destacar las nulas explicaciones que recibió en Francia luego que el registro audiovisual de su salida dio la vuelta al mundo, considerando que el club es propiedad de fondos qataríes.

“Todavía no he recibido una respuesta del PSG. La seguridad me dijo que había un código de vestimenta, pero varios seguidores vestían camisetas de otros equipos”, complementó Moussi Zinedine, quien defendió su derecho a portar la polera tetracolor.

“Me hace feliz que el club Palestino me contacte. Usé esta camiseta porque representa a Palestina y amo a Palestina. Esta camiseta me la regaló mi padre“, aludió el ciudadano francés de origen argelino, quien valoró el apoyo que desde Chile le hicieron llegar ante lo ocurrido, tal como refrendó el mandamás del elenco nacional, Jorge Uauy.