De campeón de América a casi colista: hinchas de Flamengo increpan a Vidal y Sampaoli

Es el vigente campeón de América y cuenta con uno de los mejores planteles del fútbol brasileño. Todo aquello no alcanza y está cerca del descenso, lo que desató la ira de los hinchas del Flamengo.

El equipo más popular de Brasil, dirigido por Jorge Sampaoli y que tiene a Arturo Vidal y Erick Pulgar en sus filas, cayó el pasado domingo ante Athletico Paranaense y sumó su tercera caída al hilo en el Brasileirao, lo que lo tiene salvándose del descenso solo por diferencia de gol.

Desde que el “casildense” arribó a Río de Janeiro, Flamengo solo acumula dos victorias: frente a Ñublense por Copa Libertadores y ante el modesto Maringa FC por la Copa Brasil. Tiene un empate ante Racing en Buenos Aires y caídas frente a Internacional, Botafogo y Paranaense.

“A menudo acepto las derrotas cuando el rival me supera con creces. En ese campo jugué con dos equipos diferentes (Santos y Atlético Minero) y sufrí mucho. Hoy no. Hoy fue todo Flamengo. Todo, desde el primer minuto hasta el final, y el equipo perdió. Ahí es donde tenemos que identificar por qué, trabajar rápido y salir de la situación“, dijo tras el encuentro del pasado domingo.

Tiempo para recuperarse, no hay mucho. Este miércoles juegan ante el Goiás en el Maracaná, duelo que deben ganar sí o sí para calmar a la fanaticada que está perdiendo la paciencia.

Así quedó claro el pasado domingo tras el encuentro frente a Paranaense. Los hinchas de Flamengo las emprendieron contra todo el plantel, siendo los principales indicados Arturo Vidal y Jorge Sampaoli.

“Tenemos que seguir trabajando, trabajando, trabajando en el poco tiempo que tenemos para lograr mejoras. Estamos viendo mejoras en el volumen del juego, pero no se refleja en los resultados. Así que es lo mismo que nada”, aseguró Sampaoli.

Os jogadores do Flamengo passaram com cara de assustados no desembarque no Galeão. Vejam: pic.twitter.com/F1nxZds9d5

— Wesley Ramon (@_ramonwesley) May 8, 2023