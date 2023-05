Napoli hizo historia el pasado jueves luego de consagrarse tras 33 años como el nuevo campeón de la Serie A. El elenco dirigido por Luciano Spalletti alcanzó el título al igualar 1-1 ante Unidese y generó la locura total de los hinchas de la ciudad del sur de Italia.

Una de las celebraciones se dio en el Dacia Arena de Udine, donde una gran cantidad de fanáticos napolitanos viajaron para ver el encuentro y, tras el pitazo final, invadieron el campo de juego para celebrar junto a sus jugadores.

No obstante, un particular hecho surgió luego, pues los hinchas quisieron llevarse algún recuerdo del estadio como parte de la gesta histórica, por lo que procedieron a sacar el césped del estadio y llevárselo como recuerdo.

Por si fuera poco, y mientras las celebraciones siguen, han aparecido a la venta varios de esos bloques de césped en sitios de subasta aludiendo al campeonato del Napoli.

Las subastas arrancaron en $110 dólares por un pedazo de césped y en pocas horas llegó a casi los $800 dólares por la pieza, la cual algunos hinchas considerarán histórica en algunos años, considerando que el último Scudetto del club fue conseguido en 1990.

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 6, 2023