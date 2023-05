Gendarme detenido en el Clásico Universitario: “Arriesgué mi vida por muchas personas”

Gerald Miranda, el gendarme que fue detenido por los incidentes que postergaron el Clásico Universitario en Concepción, entregó su versión de los hechos en diálogo con Los Tenores, todo luego de haber quedado en libertad.

“Me fui de Santiago tras terminar 12 días de trabajo en mi unidad. Llegué a las 5 de la madrugada a Collao con mi entrada comprada. Quise darme un gusto y compré la más cara, de $88.000. Esperé en el terminal a mi familia. Entré pasadas las 11 de la mañana y sin problemas”, explicó quien trabaja en Santiago 1, a modo de contexto, para luego plantear cómo vivió lo ocurrido al interior del Ester Roa Rebolledo.

“En todo momento le decía a la gente que subiera. Arriesgué mi vida por muchas personas que estaban ahí y luego me fui a increparlos, a una niña le reventó una bomba de ruido cerca de su cara. No le pegué a nadie, ni a Carabineros ni a los encapuchados que aparecieron en tribuna”, planteó Gerald Miranda, que luego expresó no haber tenido responsabilidad en los problemas.

“Estaba sentado cuando cuatro personas de civil me agarraron como un delincuente, mientras una persona me apuntaba diciéndome que yo había tirado una bengala. Me pegaron, tengo un hombro fracturado. Lo que no entiendo por qué ellos me detuvieron a mí y no a los que realmente tiraron las bengalas. Estuve 22 horas en un calabozo”, lamentó el gendarme, quien apunta a mantener su trabajo pese a todo lo que vivió en el Clásico Universitario.

“Tengo el respaldo de la institución, no hay imágenes ni nada, nunca se observa que tenga algún objeto en la mano. El examen de pólvora en las manos salió negativo. Psicológicamente no estoy bien para volver al trabajo“, concluyó, junto con lamentar la serie de problemas físicos con los que terminó y que se pueden apreciar en las siguientes imágenes.